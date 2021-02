Salvini non ha fatto scena muta quando Gruber ha parlato delle sue assenze da ministro (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Il 10 febbraio 2021 su Facebook è stato pubblicato un video che mostra un’intervista di Lilli Gruber, giornalista e conduttrice della trasmissione di La7 Otto e mezzo, al leader della Lega Matteo Salvini. Il filmato dura in tutto un minuto e contiene uno scambio tra i due: «Io ho fatto il ministro, il vicepremier» sostiene Salvini, mentre Gruber lo interrompe e lo incalza con la frase «Hanno detto che non l’hanno mica vista spesso come ministro dell’Interno, praticamente mai». I restanti 43 secondi mostrano un Salvini senza parole, che prova ad articolare senza successo una risposta. Il video è accompagnato dalla frase «È evidentemente confuso», scritta dall’autore del post Facebook. Si tratta di un contenuto satirico circolato senza il contesto ... Leggi su facta.news (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Il 10 febbraio 2021 su Facebook è stato pubblicato un video che mostra un’intervista di Lilli, giornalista e conduttrice della trasmissione di La7 Otto e mezzo, al leader della Lega Matteo. Il filmato dura in tutto un minuto e contiene uno scambio tra i due: «Io hoil, il vicepremier» sostiene, mentrelo interrompe e lo incalza con la frase «Hanno detto che non l’hanno mica vista spesso comedell’Interno, praticamente mai». I restanti 43 secondi mostrano unsenza parole, che prova ad articolare senza successo una risposta. Il video è accompagnato dalla frase «È evidentemente confuso», scritta dall’autore del post Facebook. Si tratta di un contenuto satirico circolato senza il contesto ...

