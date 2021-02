Salvini fa ironia al Senato: “La Lega c’è, non vedo Ciampolillo ma ha tempo per arrivare” (Di mercoledì 17 febbraio 2021) “Noi ci siamo, la Lega c’è convintamente. Non vediamo il Senatore Ciampolillo ma tanto ha tempo fino all’ultimo per arrivare. É passato tanto tempo dalla compravendita dei Senatori, e già per questo la ringraziamo. Abbiamo fatto una scelta di serietà, abbiamo scelto l’interesse dell’Italia prima dell’interesse e delle beghe di partito”. Matteo Salvini apre così il suo discorso al Senato nella serata della fiducia a Palazzo Madama al Governo Draghi e si lascia andare all’ironia sulla compravendita di Senatori “responsabili” in occasione della caduta del Conte-bis e sul noto Ciampolillo che fu protagonista dell’uso del Var. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 17 febbraio 2021) “Noi ci siamo, lac’è convintamente. Non vediamo ilrema tanto hafino all’ultimo per. É passato tantodalla compravendita deiri, e già per questo la ringraziamo. Abbiamo fatto una scelta di serietà, abbiamo scelto l’interesse dell’Italia prima dell’interesse e delle beghe di partito”. Matteoapre così il suo discorso alnella serata della fiducia a Palazzo Madama al Governo Draghi e si lascia andare all’sulla compravendita diri “responsabili” in occasione della caduta del Conte-bis e sul notoche fu protagonista dell’uso del Var. SportFace.

