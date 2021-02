Salto con gli sci, Coppa del Mondo Rasnov 2021. Ultima tappa prima dei Mondiali di Oberstdorf (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Nel weekend la Coppa del Mondo maschile di Salto con gli sci farà tappa a Rasnov, in Romania, località che sta faticosamente cercando di trovare spazio nel calendario del massimo circuito. La cittadina della Transilvania, situata nei pressi della rinomata meta turistica di Bra?ov, è ben conosciuta dagli appassionati della disciplina, che peraltro da queste parti viene praticata sin dal 1936. Infatti è tappa fissa della Coppa del Mondo femminile ormai da diversi anni. Non a caso, in questo 2021 la location romena ospita addirittura una tappa congiunta uomini-donne. Non sorprende che la Fis abbia deciso di inserire nel programma del weekend anche una prova a squadre miste, gara che quindi torna a disputarsi al di fuori ... Leggi su oasport (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Nel weekend ladelmaschile dicon gli sci farà, in Romania, località che sta faticosamente cercando di trovare spazio nel calendario del massimo circuito. La cittadina della Transilvania, situata nei pressi della rinomata meta turistica di Bra?ov, è ben conosciuta dagli appassionati della disciplina, che peraltro da queste parti viene praticata sin dal 1936. Infatti èfissa delladelfemminile ormai da diversi anni. Non a caso, in questola location romena ospita addirittura unacongiunta uomini-donne. Non sorprende che la Fis abbia deciso di inserire nel programma del weekend anche una prova a squadre miste, gara che quindi torna a disputarsi al di fuori ...

