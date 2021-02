Salta l’assemblea Serie A: nove società assenti (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Salta l’assemblea della Lega Serie A sui diritti tv. nove società sono infatti assenti: per questo non si è nemmeno costituita l’assemblea, mancando il quorum. Le nove società assenti sono Benevento, Bologna, Crotone, Genoa, Roma, Sampdoria, Sassuolo, Spezia e Torino. Niente assemblea, quindi, sul tema dei diritti tv. L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 17 febbraio 2021)della LegaA sui diritti tv.sono infatti: per questo non si è nemmeno costituita, mancando il quorum. Lesono Benevento, Bologna, Crotone, Genoa, Roma, Sampdoria, Sassuolo, Spezia e Torino. Niente assemblea, quindi, sul tema dei diritti tv. L'articolo

capuanogio : ?? 9 club su 20 non si presentano e salta l'assemblea #SerieA per l'assegnazione dei #dirittitv. ?? Il Tribunale di… - Fiorentina_ole : RT @capuanogio: ?? 9 club su 20 non si presentano e salta l'assemblea #SerieA per l'assegnazione dei #dirittitv. ?? Il Tribunale di Milano… - Salvato95551627 : RT @MondoNapoli: Lega Serie A, salta l'assemblea sui diritti tv: il motivo - - MondoNapoli : Lega Serie A, salta l'assemblea sui diritti tv: il motivo - - ElTrattore : RT @marifcinter: Intanto salta l’assemblea sui diritti tv (oggi si doveva votare con Dazn nettamente avanti). Manca quorum, non si sono inf… -

