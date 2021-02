Sabrina Ferilli e quella polemica mai dimenticata sugli Oscar

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Non pochi ricorderannoche fece, che nel 2013 ha interpretato il ruolo di Ramona, spogliarellista dai segreti dolorosi, amante di Jep Gambardella, nel film di Paolo Sorrentino “La grande bellezza”. Uno sfogo che l’attrice affidò al settimanale “Chi”. La romana non ha taciuto allora la sua delusione per non essere stata invitata alla cerimonia. leggi anche l’articolo —>quanto guadagna? Stipendio e patrimonio dell’attrice Al settimanale diretto da Alfonso Signoriniaveva detto: «Il vestito era straordinario, i gioielli pure. Diciamo però che alla Notte deglinon c’ero io con tuttarobba ...

CronacaSocial : ?? Perché Sabrina Ferilli non ha mai avuto figli? Lo ha svelato lei stessa... LEGGI LE SUE PAROLE ??… - zazoomblog : Nuovo progetto per la bellissima attrice Sabrina Ferilli - #Nuovo #progetto #bellissima #attrice - machecazzooneso : RT @ahoy_mat: Ho sentito prima al telefono una addetta alla regia delle fiction della Izzo, ha detto che a Cinecittà si parla di Oscar assi… - ahoy_mat : Ho sentito prima al telefono una addetta alla regia delle fiction della Izzo, ha detto che a Cinecittà si parla di… - NoSpoiler3 : Dopo L'amore strappato, #SabrinaFerilli torna su #Canale5 con una nuova fiction diretta da Simona Izzo e Ricky Togn… -

Ultime Notizie dalla rete : Sabrina Ferilli

...oggi 17 febbraio L'Amore Strappato torna in onda questa sera con una nuova puntata in replica in cui continueremo a capire cosa ne sarà della bella protagonista con il volto di. ...riscopre il suo primo amore. Dopo la partecipazione a Tu si che vales, la bella attrice romana tornerà a recitare. E sarà presto in tv, per la gioia dei fan A capo della giuria ...Al settimanale diretto da Alfonso Signorini Sabrina Ferilli aveva detto: «Il vestito era straordinario, i gioielli pure. Diciamo però che alla Notte degli Oscar non c’ero io con tutta quella ...Tra le attrici più richieste del momento, più brave del piccolo e grande schermo. Ma quanto guadagna Sabrina Ferilli?