Rugby a 7, i convocati dell’Italia per il raduno di Roma dl 21 al 24 febbraio (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Torna a radunarsi l’Italia del Rugby a 7: gli azzurri si ritroveranno a Roma, precisamente al centro di preparazione olimpica del CONI Giulio Onesti, da domenica 21 a mercoledì 24 febbraio. Per l’occasione Andy Vilk, responsabile tecnico della Selezione italiana seven maschile, ha convocato ventuno atleti. I convocati dell’Italia Diego ANTL (FEMI-CZ Rovigo) Francesco BONAVOLONTA’ (S.S. Lazio Rugby 1927) Francesco BOSSOLA (S.S. Lazio Rugby 1927) Riccardo CAPONE (Argos Petrarca) Alessandro CIOFANI (Rugby Viadana 1970) Massimo CIOFFI (FEMI-CZ Rovigo) Mattia D’ANNA (Mogliano Rugby 1969) Paul Marie FARONCELLI (Rugby Vicenza) Alessio Gianluca GUARDIANO (Fiamme Oro Rugby) Tommaso JANNELLI (Cus Milano ... Leggi su oasport (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Torna a radunarsi l’Italia dela 7: gli azzurri si ritroveranno a, precisamente al centro di preparazione olimpica del CONI Giulio Onesti, da domenica 21 a mercoledì 24. Per l’occasione Andy Vilk, responsabile tecnico della Selezione italiana seven maschile, ha convocato ventuno atleti. IDiego ANTL (FEMI-CZ Rovigo) Francesco BONAVOLONTA’ (S.S. Lazio1927) Francesco BOSSOLA (S.S. Lazio1927) Riccardo CAPONE (Argos Petrarca) Alessandro CIOFANI (Viadana 1970) Massimo CIOFFI (FEMI-CZ Rovigo) Mattia D’ANNA (Mogliano1969) Paul Marie FARONCELLI (Vicenza) Alessio Gianluca GUARDIANO (Fiamme Oro) Tommaso JANNELLI (Cus Milano ...

GazzettinoL : Lamborghini sceglie Livorno per un video pubblicitario Rugby: i livornesi Lucchesi e Mori, classe 2000, convocati i… - GazzettinoL : - GazzettinoL : - CatelliRossella : Rugby: 6 Nazioni; 32 azzurri convocati in vista Irlanda - Sport - ANSA - ansacalciosport : Rugby: 6 Nazioni; 32 azzurri convocati in vista Irlanda. Ct Smith, ripartiamo da atteggiamento mostrato con l'Inghi… -