“Rubava i soldi agli anziani assistiti”, arrestato ex assessore di Pavia per peculato aggravato (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Nel suo ruolo di amministratore di sostegno avrebbe sottratto centinaia di migliaia di euro ai suoi assistiti: anziani e disabili sotto tutela. Per questo la Guardia di finanza di Pavia ha arrestato Sergio Contrini, 65 anni, ex assessore ai servizi sociali del Comune di Pavia (dal 1990 al 1993 e dal 1996 al 2004), presidente dal 2004 al 2014 dell’Azienda Servizi alla Persona, l’ente che gestisce la Rsa “Pertusati”, l’istituto geriatrico “Santa Margherita” e il centro per disabili “Gerolamo Emiliani”. soldi che Contrini avrebbe poi girato a un complice, anch’egli arrestato. Contrini, che per molti anni è stato anche presidente provinciale del Centro Sportivo Italiano, è accusato di peculato aggravato e continuato, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Nel suo ruolo di amministratore di sostegno avrebbe sottratto centinaia di migliaia di euro ai suoie disabili sotto tutela. Per questo la Guardia di finanza dihaSergio Contrini, 65 anni, exai servizi sociali del Comune di(dal 1990 al 1993 e dal 1996 al 2004), presidente dal 2004 al 2014 dell’Azienda Servizi alla Persona, l’ente che gestisce la Rsa “Pertusati”, l’istituto geriatrico “Santa Margherita” e il centro per disabili “Gerolamo Emiliani”.che Contrini avrebbe poi girato a un complice, anch’egli. Contrini, che per molti anni è stato anche presidente provinciale del Centro Sportivo Italiano, è accusato die continuato, ...

FnpLombardia : RT @radiolombardia: Rubava soldi agli anziani du cui era amministratore di sostegno, ex assessore pavese arrestato - - radiolombardia : Rubava soldi agli anziani du cui era amministratore di sostegno, ex assessore pavese arrestato -… - Starcrow21 : @Adnkronos Dai, una volta rubava soldi alla scuola, adesso a qualche regione a sua scelta. Il merito va sempre prem… - Raffenja1 : @fattoquotidiano Certo , che è da applaudire L'unico presidente del consiglio che aveva il portafogli pieno , e non rubava soldi pubblici - Ambrakey1 : @VincenzaSMF @claudio_2022 Rubava soldi da un'altra parte... -