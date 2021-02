Rosalinda Cannavò ha preso definitivamente una decisione su Giuliano e Andrea Zenga VIDEO

tinyseulgis : ed anchd oggi ennesima giornata di merda senza rosalinda Cannavò ma con Giuda del vesco - zazoomblog : Grande Fratello Vip 5 notte bollente tra Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga - #Grande #Fratello #notte #bollente - ParoleParole9 : #Repost @xoxo_socialgossip • • • • • • ??Sonia Lorenzini prende in giro Rosalinda Cannavò e le dedica una poesia.… - 4AL1C3 : RT @AThisagio: Comunque la famiglia Cannavò dovrebbe allontanare Rosalinda da Sdg anche fuori dalla casa, l'ha spinta a tradire il ragazzo,… - banzailatoblu : immagina essere rosalinda cannavò e riuscire a cornificare due persone nel giro di 4 giorni -

Ultime Notizie dalla rete : Rosalinda Cannavò

in lacrime: la concorrente del GF VIP ha avuto uno sfogo dopo la lite con Dayane Mello. E' finita l'amicizia tra le Rosmello? Ieri, lunedì 15 febbraio, è andata in onda la 40esima ...Soleil Sorge ne ha per tutti: dopo aver attaccato Rosalindà, tira in ballo anche il suo ex Luca Onestini. Ecco cosa ha ...