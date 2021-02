Roma, uomo precipita con la macchina dalla Tangenziale (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Stava andando a lavoro, quando è precipitato facendo un volo di sette metri. I soccorsi purtroppo hanno solo potuto constatarne la morte. Una morte imprevedibile quella di un cittadino romeno residente a Roma: Octavian Nicolae Bacila, uomo di 51 anni, stava andando a lavorare, quando è precipitato per 7 lunghi metri mentre percorreva il tratto di Tangenziale che porta dalla Cassia a Ponte Milvio. L’uomo lascia una moglie e due figli. Era residente nella zona della Muratella, ma si stava dirigendo verso la zona di Trionfale per andare a lavoro come operaio. Il volo dalla Tangenziale, poco prima del passaggio della Galleria Giovanni XXIII, quando l’Opel Astra dell’uomo poco prima dell’uscita di Corso ... Leggi su chenews (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Stava andando a lavoro, quando èto facendo un volo di sette metri. I soccorsi purtroppo hanno solo potuto constatarne la morte. Una morte imprevedibile quella di un cittadino romeno residente a: Octavian Nicolae Bacila,di 51 anni, stava andando a lavorare, quando èto per 7 lunghi metri mentre percorreva il tratto diche portaCassia a Ponte Milvio. L’lascia una moglie e due figli. Era residente nella zona della Muratella, ma si stava dirigendo verso la zona di Trionfale per andare a lavoro come operaio. Il volo, poco prima del passaggio della Galleria Giovanni XXIII, quando l’Opel Astra dell’poco prima dell’uscita di Corso ...

