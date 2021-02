Roma Scommetti che…ti multo | scoperto centro servizi trasformato in sala scommesse

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Nonostante il provvedimento di chiusura, il titolare di un esercizio in via A. Curto ha pensato bene di riaprire e di incassare ben 2.400 euro di. E’ successo nel corso del pomeriggio del 12 febbraio scorso, quando gli agenti della Polizia di Stato dell’XI Distretto San Paolo, diretto da Massimiliano Maset, hanno effettuato un controllo nell’attività per verificare la regolarità delle licenze e il rispetto della normativa anti-COVID. Qui gli agenti hanno notato la presenza di alcuni avventori intenti ad effettuaresportive tramite un apposito provider dedicato a talecon la consegna del denaro all’ impiegato presente alla cassa. Attività aperta e 2.400 euro diE’ stato accertato anche che i soldi, provento delle, in quella sola giornata, era pari a 2400 ...