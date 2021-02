Roma, Raggi: “Base M5s si esprima su mia candidatura, basta ambiguità” (Di mercoledì 17 febbraio 2021) ROMA – “E’ il momento che la base M5S si esprima sulla mia candidatura a Roma. Basta ambiguità e giochi di palazzo. Credo che, a poco più di tre mesi dal voto, sia un atto dovuto soprattutto nei confronti dei cittadini: siamo tutti ormai stanchi dei giochetti da vecchia politica”. Questo l’appello lanciato stamani dalla sua pagina Facebook dalla sindaca di Roma, Virginia Raggi. Leggi su dire (Di mercoledì 17 febbraio 2021) ROMA – “E’ il momento che la base M5S si esprima sulla mia candidatura a Roma. Basta ambiguità e giochi di palazzo. Credo che, a poco più di tre mesi dal voto, sia un atto dovuto soprattutto nei confronti dei cittadini: siamo tutti ormai stanchi dei giochetti da vecchia politica”. Questo l’appello lanciato stamani dalla sua pagina Facebook dalla sindaca di Roma, Virginia Raggi.

