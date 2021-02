CorriereCitta : Roma, parapiglia al centro commerciale Domus: ruba un paio di scarpe, la commessa lo scopre e viene aggredita -

Ultime Notizie dalla rete : Roma parapiglia

Il Corriere della Città

Nelgenerale, alcuni ragazzi si allontanano. Un giovane, il presunto aggressore, viene ... È stato interessato del caso il sostituto procuratore di turno del Tribunale per i minori di. ...Le macchie di sangue lasciate sul marciapiedi al fianco della panchina attorno alla quale è scoppiato il, danno la misura della gravità di quanto accaduto. Il ferito è stato portato in ...Formia - Lite finisce in tragedia: la vittima è Romeo Bondanese. Il giovane colpito all’arteria femorale con un coltello. C’è un fermato, Altro minore ferito a una gamba ...E’ scoppiata in via Garibaldi all’incrocio con il Corso, intervento di polizia, carabinieri e municipale. I vigili avevano presidiato le piazze. L’azione preventiva: "Alle 15 nei locali per raccomanda ...