Roma | il sogno realizzato di Villar | “Prima giocavo alla Playstation con Dzeko ora invece…”

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Intervistato da Il Tempo, il centrocampista dellaGonzaloha parlato curiosamente anche del compagno di squadra Edinraccontando l'importanza del bosniaco per la squadra ma soprattutto per lui. "Quello che è successo ultimamente? Non ci piace parlare di queste cose", ha tagliato corto il giocatore. "Dico solo cheè un calciatore pazzesco e lo sceglievo da piccolo". E proprio su questo '': "È la vita, sono diventato come un joystic ma nella realtà! Se dico a Edin a chi darla in campo lui fa bene a seguirmi (ride, ndr)".caption id="attachment 1055079" align="alignnone" width="525"(getty images)/caption ITA Sport Press.

