corgiallorosso : #BragaRoma i convocati di #Fonseca - sportli26181512 : #Roma, i convocati per il Braga in Europa League. Ibanez c'è: Il tecnico giallorosso Fonseca ha chiamato 19 giocato… - fantapazzcom : Roma: i convocati per il Braga - teladoiotokyo : Braga-Roma: i convocati da Paulo Fonseca: Sono 19 i calciatori convocati da Paulo Fonseca... - calciomercatoit : ??#EuropaLeague - i convocati di #Fonseca: out #Kumbulla e #Smalling -

Ultime Notizie dalla rete : Roma convocati

- Il tecnico della, Paulo Fonseca , ha diramato la lista delle convocazioni in vista della gara di domani contro il Braga in Europa League. Per la gara d'andata dei sedicesimi, che si giocherà in Portogallo, l'...La trasferta europea dellain vista dell'impegno con il Braga è ufficialmente cominciata. I giallorossi hanno raggiunto l'... Tra i 19 giocatorida Fonseca presente anche El Shaarawy , che ...ROMA – Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha diramato la lista dei convocati in vista della gara di domani contro il Braga in Europa League. Per la gara d’andata dei sedicesimi, che si giocherà in ...Alberto De Rossi cambia modulo e passa al 4-2-3-1 con Podgoreanu, Bove e Ciervo dietro Tall. In panchina Bove e Zalewski. Tra i rossoblù il 35enne Klavan e Bruno Conti jr ...