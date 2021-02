Roma, Fonseca: “Impegnativo allenare in Italia, ho imparato una cosa. Europa League? Vincerla…” (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Paulo Fonseca ha presentato la sfida di Europa League contro il Braga.Il tecnico della Roma sta vivendo la sua seconda stagione alla guida della formazione giallorossa, con un inizio certamente al di sopra delle aspettative intervallato, tuttavia, da alcuni momenti negativi. Nonostante questi ultimi, però, la compagine capitolina si trova al terzo posto della Serie A e si troverà ad affrontare i sedicesimi di finale dell'Europa League, contro la sorprendente formazione portoghese. Fonseca - intervistato in esclusiva ai microfoni dell'UEFA - ha analizzato il match che attende i suoi, parlando dei punti principali che caratterizzano la franchigia avversaria e di altri temi legati al percorso in Coppa. Ecco le sue parole:"Ho ricordi meravigliosi e non si tratta solo di ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Pauloha presentato la sfida dicontro il Braga.Il tecnico dellasta vivendo la sua seconda stagione alla guida della formazione giallorossa, con un inizio certamente al di sopra delle aspettative intervallato, tuttavia, da alcuni momenti negativi. Nonostante questi ultimi, però, la compagine capitolina si trova al terzo posto della Serie A e si troverà ad affrontare i sedicesimi di finale dell', contro la sorprendente formazione portoghese.- intervistato in esclusiva ai microfoni dell'UEFA - ha analizzato il match che attende i suoi, parlando dei punti principali che caratterizzano la franchigia avversaria e di altri temi legati al percorso in Coppa. Ecco le sue parole:"Ho ricordi meravigliosi e non si tratta solo di ...

