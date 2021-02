Roma, farmaci “miracolosi” cinesi spacciati come rimedio anti Covid: blitz della finanza all’Esquilino (VIDEO) (Di mercoledì 17 febbraio 2021) farmaci “miracolosi” contro il Covid a Roma. Oltre 700 mila confezioni di medicinali e preparati a base vegetale, gran parte dei quali dichiarati come efficaci per la cura del “Coronavirus”, sono stati scovati in un punto vendita ubicato nel quartiere Esquilino dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma, che hanno denunciato una persona alla locale Procura della Repubblica per vendita abusiva di farmaci e frode in commercio. Leggi anche: farmaci cinesi spacciati per ‘cure anti-Covid’: sequestrate 14.300 dosi (VIDEO) farmaci cinesi anti-Covid: il blitz delle fiamme ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 17 febbraio 2021)” contro il. Oltre 700 mila confezioni di medicinali e preparati a base vegetale, gran parte dei quali dichiaratiefficaci per la cura del “Coronavirus”, sono stati scovati in un punto vendita ubicato nel quartiere Esquilino dai Finanzieri del Comando Provinciale di, che hanno denunciato una persona alla locale ProcuraRepubblica per vendita abusiva die frode in commercio. Leggi anche:per ‘cure’: sequestrate 14.300 dosi (: ildelle fiamme ...

CasilinaNews : Esquilino. Scovati in un'erboristeria oltre 700mila farmaci 'anti-Covid' illegali: denunciata una persona… - tusciaweb : 700mila farmaci “anticovid” in erboristeria, una denuncia Roma - Guardia di finanza, oltre 700 mila farmaci “a… - CorriereCitta : Roma, farmaci “miracolosi” cinesi spacciati come rimedio anti Covid: blitz della finanza all’Esquilino (VIDEO) - TG24info : #Roma - Frode in commercio e #Vendita abusiva: migliaia di farmaci anticovid scovati in un'erboristeria: -… - GParinello : RT @DigitalRehabx: Oggi discussione sulla @DigitalRehabilitation al Master 'Market Access - farmaci e dispositivi medici dal laboratorio al… -