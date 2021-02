Roma, Cecchignola: allestito primo centro vaccinale della Difesa (Di mercoledì 17 febbraio 2021) È stato allestito oggi nella città militare della Cecchignola, a Roma, il primo centro della Difesa per la somministrazione del vaccino ai cittadini. La struttura sarà operativa per la popolazione nelle prossime settimane, quando entrerà nel vivo la campagna vaccinale di massa. Nel frattempo sarà utilizzata per la somministrazione del farmaco ai militari e al personale della Difesa. A questo primo hub “ne seguiranno altri in tutta Italia sulla base delle richieste delle Aziende sanitarie locali”, ha detto il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 17 febbraio 2021) È statooggi nella città militare, a, ilper la somministrazione del vaccino ai cittadini. La struttura sarà operativa per la popolazione nelle prossime settimane, quando entrerà nel vivo la campagnadi massa. Nel frattempo sarà utilizzata per la somministrazione del farmaco ai militari e al personale. A questohub “ne seguiranno altri in tutta Italia sulla base delle richieste delle Aziende sanitarie locali”, ha detto il ministro, Lorenzo Guerini. L'articolo proviene da Italia Sera.

