Roma, Andrea Bernaudo candidato sindaco dei Liberisti italiani: 'Lista completata, partiamo con la raccolta firme' (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Il leader di Liberisti italiani e candidato sindaco di Roma, Andrea Bernaudo , ha completato la Lista per la candidatura a sindaco di Roma. ' Dopo vent'anni di fallimenti del 'comune imprenditore' non ... Leggi su leggo (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Il leader didi, ha completato laper la candidatura adi. ' Dopo vent'anni di fallimenti del 'comune imprenditore' non ...

Andrea_EllenaP : RT @Piu_Europa: Il 17 febbraio 1600 Giordano Bruno veniva arso vivo a Roma in piazza Campo de’ Fiori. Dopo 8 anni di carcere fu condannato… - leggoit : Roma, Andrea Bernaudo candidato sindaco dei Liberisti italiani: «Lista completata, partiamo con la raccolta firme» - andrea_xtr : @Simo_Fiore @roma_paoletta @nunziapenelope @gdominici1968 Hai fatto bene, io non ho fatto in tempo. Comunque mi ha fatto un favore - roma_paoletta : @gdominici1968 @andrea_xtr @nunziapenelope Ha bloccato tutta la fila sta' stronzetta ?????? - Simo_Fiore : @roma_paoletta @andrea_xtr @nunziapenelope @gdominici1968 Io non sono bloccata perché l'ho bloccata prima io. Il mi… -