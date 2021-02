Rocco Casalino | “Candidarmi? Ci sto pensando”

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) “? Non lo so, ci sto. Se non sono parlamentare è perché mi sono ritirato” dopo gli “attacchi feroci per il mio passato televisivo al Grande Fratello”. Lo dice, il portavoce dell’ex-premier Giuseppe Conte, a Porta a Porta. L’ex presidente del Consiglio a capo della coalizione M5S-Pd-Leu? “Forse è un’idea che ha lui e che può avere la coalizione, ma io ho dei dubbi. Mi auguro di vederlo a capo del Movimento”, dice. Sul Movimento Cinque Stelle racconta: “Arrivavamo dal niente, senza esperienza, siamo stati accolti male dalla stampa”. E allora si accende il confronto con Giovanni Floris e Massimo Giannini in collegamento: “Voi giornalisti avete lamentato l’antipolitica, noi abbiamo rappresentato quel senso di avversione verso una classe politica che non si ...

... anche grazie alla regia del suo consulente comunicativo, che, adesso che è libero da ogni incarico ufficiale, si avvia a diventare una star dei talk - show al pari di Cottarelli. I ...Nessuna parola di comprensione o condivisione è stata spesa purtroppo per le lacrime sfuggite all'uscita da Palazzo Chigi al portavoce. Per giustificare il suo processo a un Draghi in ...“Candidarmi? Non lo so, ci sto pensando. Se non sono parlamentare è perché mi sono ritirato” dopo gli “attacchi feroci per il mio passato televisivo al Grande Fratello”. Lo dice Rocco Casalino, il por ...La variante inglese del virus spaventa e non solo gli esperti. ?Pare che pure negli studi televisivi si siano scatenate le paure più ...