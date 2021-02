Rocco Casalino | ' Candidarmi? Ci sto pensando Mi ero ritirato a causa del Grande Fratello'

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) '? Non lo so, ci sto', sono le parole di, il portavoce dell'ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte, nello studio di Porta a Porta. 'Se non sono parlamentare è ...

' Candidarmi? Non lo so, ci sto pensando', sono le parole di, il portavoce dell'ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte, nello studio di Porta a Porta. 'Se non sono parlamentare è perché io ero candidato e mi sono ritirato, perché gli attacchi ..., ex portavoce di Giuseppe Conte , conclusa la sua esperienza a Palazzo Chigi ha dato via a un vero e proprio tour tv per promuovere il suo libro in cui racconta la sua scalata sociale ...Roma, 16 feb. (Adnkronos) – Giuseppe Conte leader della coalizione M5S-Pd-Leu? ‘Forse è un’idea che ha lui e che può avere la coalizione, ma io ho dei dubbi. Mi auguro di vederlo a capo del Movimento’ ...«Candidarmi? Non lo so, ci sto pensando», sono le parole di Rocco Casalino, il portavoce dell'ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte, nello studio di Porta a Porta.