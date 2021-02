Risse | accoltellamenti e ‘spedizioni punitive’ | da Willy a Romeo | giovani vite spezzate durante il ‘lockdown cerebrale’ della pandemia

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Alessio, Jonathan, Vincenzo, Francesco, Filippo,. Nomi diversi e storie diverse, ma tutte con lo stesso tragico finale. Ragazzi, nel pienovita, uccisi per mano di altri.violente, baby gang e spedizioni punitive in stile mafioso. E armi che con troppa disinvoltura, in una società sempre più malata, vengono usate da ragazzini. Episodi che lasciano l’amaro in bocca, fatti che non vorresti mai trovarti di fronte. Ma che a volte la vita ti “sbatte” davanti, quasi a ricordarti che qualcosa non va. Cronache di pagine nere, di una realtà labile e che a tratti rasenta l’assurdo. Scene che ricordano quelle di un film violento. Ma non siamo su un set né tantomeno in una sala cinematografica. E quello che, quasi all’ordine del giorno, stiamo vedendo è uno spettacolo triste. Per ...

CorriereCitta : Risse, accoltellamenti e ‘spedizioni punitive’: da Willy a Romeo, giovani vite spezzate durante il ‘lockdown cerebr… -

Ultime Notizie dalla rete : Risse accoltellamenti

Nella mappa delle zone più a rischio di Varese , Via Como si è ritagliata nel tempo un posto in evidenza a causa dei molti episodi di, tentatie arresti per spaccio. Ed è proprio in quella via che è recentemente comparsa una scritta che echeggia la gang latino americana MS13 " Mara Salvatrucha ". "Un episodio ...Giuseppe Agovino, invece, ha asserito ', bombe dinanzi ai negozi del centro storico, ed ora - ancora una volta - si spara. Questa città è ormai terra di nessuno. Abbiamo ...Gli abitanti di via Bessarione chiedono l'intervento del Comune e mappano le zone critiche del quartiere. Bastoni (Lega): "Troppe le periferie in questo stato" ...VARESE - Nella mappa delle zone a maggior rischio degrado della città, Via Como si è da tempo ritagliata una triste notorietà «per via dei molti episodi di risse, tentati accoltellamenti e arresti per ...