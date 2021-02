Rissa sul lungomare a Napoli | de Magistris | “Fatto di gravità inaudita”

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– “L’aggressione e’ undi una gravita’e mi associo a chi rivolge un appello alle forze dell’ordine affinche’ il territorio sia molto controllato per prevenire il crimine e individuare i responsabili”. Lo ha detto il sindaco di, Luigi de, a Canale 9, all’indomani dellache si e’ scatenata ieri, giorno di Carnevale, sul. Il sindaco ha sottolineato anche che “purtroppo la desertificazione delle nostre strade, soprattutto in alcuni orari, dovuta alla pandemia sta aumentando la criminalita‘”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Durante la rissa tra più ragazzi sul lungomare di Formia sarebbero spuntati i coltelli. Uno dei fendenti ha colpito Bondanese, gli ha reciso l'arteria giugulare. Un'emorragia che non gli ha lasciato scampo. La polizia è arrivata sul posto e ha provato a individuare i ragazzini, ne è poi nato un inseguimento. Un 15enne è stato ferito con un'arma da taglio alla mano (soccorso poi dal 118) nei pressi de 'I Rioni'.