Rihanna scatto in Senza veli | La cantante oggetto di scandalo in India

Rihanna scatto in topless | La cantante oggetto di scandalo in India (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Rihanna è stata accusata dagli integralisti indu di aver 'offesa la loro religione'. Perché? Ecco la causa di tutto il polverone. La bravissima cantante è stata considerata come una delle voci più calde ed originali degli anni 2000. Rihanna ha infatti completamente rivoluzionato il panorama musicale del genere pop e, con le sue canzoni, ha conquistato sin da subito i cuori e le menti di milioni di seguaci in tutto il mondo. Cos'è successo adesso alla cantante? Scopriamolo insieme. Rihanna pubblica foto in Senza veli: si alza un polverone in India Sul suo profilo Instagram ufficiale, Rihanna ha pubblicato un proprio scatto che, senz'altro, è stato molto diverso dal solito. Nella foto in questione, la ...

