Rihanna | il Senza veli raggiunge i 10milioni di like in poche ore ma gli induisti vanno su tutte le furie per un dettaglio | ecco quale

(Di mercoledì 17 febbraio 2021)torna a far parlare di sé. Questa volta non si tratta di un nuovo progetto discografico né di una linea di make-up bensì di una nuova polemica con l’India. Qualche settimana fa era finita nel mirino del governo per aver appoggiato la protesta dei contadini, ora invece ha mandato suleglia causa di uno scatto inche ha raggiunto quasi 10 milioni disu Instagram. La pop-star delle Barbados sfoggia un ciondolo della divinità Ganesha sulla pelle nuda e questo ha fatto arrabbiare moltissimi utenti, che le rimproverano: “Possiamo smettere di sessualizzare la religione per fare scandalo?” oppure “stai indossando una collana e un Murthi (immagine di una divinità) della mia cultura, che ha già subito abbastanza appropriazione ...

Sam_buca__ : questi anni sono anche peggio senza gli album di Rihanna e Beyoncé ma anche Shakira o Britney oddio dove siete finite - echetidevodire : Potrebbe essere mano... È PETTO! PETTO! SENZA POTREBBE ESSERE - Claudicans : Una nostalgia canaglissima di Rihanna nell’era Loud figa senza pari senza senso - xdiamondsxxx : ho un disperato bisogno di nuova musica di Rihanna, cioè sono 5 anni senza nuova musica ?? - swingovercreek : lorde, rihanna, adele e sky ferreira stanno facendo a gara a chi resiste più tempo senza rilasciare un album. -

Il marchio di intimo della cantante ha un valore di 828 milioni di euro. Savage X Fenty, il brand di lingerie lanciato da Rihanna, ha una valutazione di mercato di ben 1 miliardo di dollari (oltre 828 ...