Riapre attività nonostante misure anti Covid | sanzioni e chiusura

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Roma – Nel corso del pomeriggio del 12 febbraio scorso, gli agenti della Polizia di Stato dell’XI Distretto San Paolo, diretto da Massimiliano Maset, hanno effettuato un controllo in un esercizio di via A. Curto per verificare la regolarita’ delle licenze e il rispetto della normavita. Nella circostanza gli operhanno potuto constatare la presenza di alcuni avventori intenti ad effettuare scommesse sportive tramite un apposito provider dedicato a tale servizi e la consegna del denaro all’impiegato presente alla cassa. E’ stato accertato altresi’ che i soldi, provento delle scommesse, in quella sola giornata, era pari a 2.400 euro. Si e’ inoltre appurato che l’attivita’ era celata dall’insegna di un “centro servizi” posto all’esterno del locale, che e’ risultato totalmente estraneo alla reale attivita’ esercitata. In sede ...