Resident Evil reboot il nuovo film presto sul grande schermo

(Di mercoledì 17 febbraio 2021)il 3 settembre 2021 uscirà ildella serie tratta dall’omonimo videogioco. Da dove nasceè un videogioco survival-Horror degli anni 90 che ha ottenuto una popolarità incredibile, tanto da essere trasformato in. Cinque sono i colossal cinematografici usciti dal 2002 in avanti, l’ultimoè uscito nel 2017 ed è quindi unritorno questo che arriverà. La trama deisegue quella del videogioco anche se come riscontrato dai fans e dai critici, negli anni ci si è allontanati dalla versione originale, forse per i troppi personaggi presenti nel gioco e difficili da portare all’interno di un ...

Se dando uno sguardo ai vari trailer di Resident Evil Village vi è parso di scorgere diversi parallelismi con Resident Evil 4, sappiamo che non state impazzendo. Vi ricordiamo che Resident Evil Villag ...Cosa si sa del leak di Resident Evil Revelations 3 per Switch Il fautore della notizia è Dusk Golem, un vero e proprio insider dell'industria dei videogiochi, che ha comunicato dal suo account Twitter ...