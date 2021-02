René-Jean Page di Bridgerton sarà nel film di Dungeons & Dragons

Leggi su wired

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Chesia stato uno dei successi più significativi degli ultimi mesi, forse dell’ultimo anno, è indubbio: ha fatto fin da subito parlare di sé, attirando un numero record di spettatori in tutto il mondo e suscitando accesi dibattiti. Ulteriore dimostrazione è che gli attori protagonisti della serie Netflix sono diventati molto richiesti. In particolare Regé-, l’avvenente Duca che tanto ha fatto sognare (soprattutto nelle scene più piccanti), è pronto per una carriera promettente. Nelle scorse settimane, per esempio, si parlava di lui come un papabile successore al ruolo di James Bond. E ora è arrivata la conferma di un suo primo coinvolgimento ufficiale in unmolto atteso., infatti, è entrato nel cast di; ...