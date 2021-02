Regno Unito, trema la corona: il principe Filippo è stato ricoverato (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Cresce la paura nel Regno Unito dopo l’annuncio del ricovero del principe Filippo, il marito della Regina ha 99 anni. Ecco cosa è successo. Un portavoce della corona fa sapere che il principe Filippo è stato ricoverato in ospedale, il consorte della Regina Elisabetta II ha avuto un malore di non meglio specificata natura. Da mesi il principe Filippo vive in isolamento insieme alla Regina, rispettivamente di 99 e 95 anni per motivi preventivi legati al Covid-19 hanno ristretto al minimo essenziale gli incontri nel Castello di Windosor. Poche settimane fa i due sono stati sottoposto la prima dose del vaccino anti Covid-19. Ma facciamo il punto della situazione. LEGGI ... Leggi su chenews (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Cresce la paura neldopo l’annuncio del ricovero del, il marito della Regina ha 99 anni. Ecco cosa è successo. Un portavoce dellafa sapere che ilin ospedale, il consorte della Regina Elisabetta II ha avuto un malore di non meglio specificata natura. Da mesi ilvive in isolamento insieme alla Regina, rispettivamente di 99 e 95 anni per motivi preventivi legati al Covid-19 hanno ristretto al minimo essenziale gli incontri nel Castello di Windosor. Poche settimane fa i due sono stati sottoposto la prima dose del vaccino anti Covid-19. Ma facciamo il punto della situazione. LEGGI ...

RobertoBurioni : Nel Regno Unito sono in un momento difficile a causa della contagiosissima 'variante inglese'. Ma stanno vaccinando… - fattoquotidiano : Variante inglese, i nuovi dati dal Regno Unito: “Fino al 50% più contagiosa, così la mortalità aumenta del 30-70%” - antoguerrera : Regno Unito, una legge per la libertà di parola nelle università Coloro che si sentiranno censurati potranno chied… - Miti_Vigliero : RT @RobertoBurioni: Nel Regno Unito sono in un momento difficile a causa della contagiosissima 'variante inglese'. Ma stanno vaccinando a t… - JustPaolaC : RT @RobertoBurioni: Nel Regno Unito sono in un momento difficile a causa della contagiosissima 'variante inglese'. Ma stanno vaccinando a t… -