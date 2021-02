Regina King star del film biografico Shirley, diretto da John Ridley (Di mercoledì 17 febbraio 2021) L'attrice Regina King sarà la protagonista del film dedicato alla vita di Shirley Chisholm che verrà diretto dal regista John Ridley. Regina King sarà la protagonista e produttrice di Shirley, il film biografico dedicato alla prima donna afroamericana che è stata eletta al Congresso. Il progetto sarà prodotto da Participant e le riprese dovrebbero iniziare tra qualche mese. John Ridley si occuperà della regia del lungometraggio biografico dedicato alla vita di Shirley Chisholm. Sul grande schermo la storia prenderà il via con la campagna presidenziale del 1972, un momento storico per gli Stati Uniti. Il ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 17 febbraio 2021) L'attricesarà la protagonista deldedicato alla vita diChisholm che verràdal registasarà la protagonista e produttrice di, ildedicato alla prima donna afroamericana che è stata eletta al Congresso. Il progetto sarà prodotto da Participant e le riprese dovrebbero iniziare tra qualche mese.si occuperà della regia del lungometraggiodedicato alla vita diChisholm. Sul grande schermo la storia prenderà il via con la campagna presidenziale del 1972, un momento storico per gli Stati Uniti. Il ...

Ultime Notizie dalla rete : Regina King Il principe Filippo ricoverato in ospedale, "misura precauzionale" "Sua Altezza Reale il duca di Edimburgo è stato ricoverato al King Edward VII Hospital di Londra martedì sera". Con uno scarno comunicato , Buckingham Palace ... la regina Elisabetta , "che è rimasta a ...

Il principe Filippo in ospedale: malore 'imprecisato'. Buckingham Palace: 'Ma è di buon umore' ... in un'ala privata del King Edward VII Hospital di Londra, dopo essersi sentito poco bene ieri sera nel castello di Windsor dove vive da mesi in isolamento cautelare assieme alla regina Elisabetta in ...

Il principe ricoverato, ma «è di buon umore» LONDRA - È entrato in ospedale con le sue gambe, in un'ala privata del King Edward VII Hospital di Londra, dopo essersi sentito poco bene ieri sera nel castello di Windsor dove vive da mesi in isolame ...

"Sua Altezza Reale il duca di Edimburgo è stato ricoverato al King Edward VII Hospital di Londra martedì sera". Con uno scarno comunicato, Buckingham Palace ha confermato che il principe Filippo è rimasto in ospedale, mentre la regina Elisabetta "è rimasta a Windsor".