Reddito di cittadinanza: a Roma 18mila beneficiari disposti al Puc ma il Comune tergiversa (Di mercoledì 17 febbraio 2021) I beneficiari del Reddito di cittadinanza che hanno firmato il patto del lavoro, per non perdere il sussidio, 'sarebbero' obbligati a svolgere i Puc per almeno 8 ore settimanali. Ebbene: "Nonostante l'estrema necessità che la Capitale ha di lavori di decoro urbano e assistenza, le associazioni che si sono proposte, lamentano spesso la mancata comunicazione dei nominativi da parte dei centri per l'impiego". L'Ugl di Roma e Provincia: "Un'occasione sprecata dalla Raggi" Ha ragione il segretario Ermenegildo Rossi, della Ugl Roma e provincia, a definirla "Un'occasione sprecata dalla Raggi". Il riferimento è alla denuncia espressa da sindacato in merito all'esiguo avviamento da parte della Giunta capitolina, dei cosiddetti Progetti di Pubblica utilità, rivolti ai percettori del Reddito di ...

