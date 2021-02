(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Redcontinueranno a collaborareal. La scuderia austriaca utilizzerà iforniti dall’azienda giapponese (che lascerà la F1 nel 2022) in attesa di sviluppare un proprio motore. MCL35M: scheda tecnica della nuova vettura McLaren Reddarà una mano nella creazione del nuovo motore? Il congelamento dei, approvato dalle dieci scuderie e dalla FIA, ha concesso alla Reddi utilizzare ial. L’azienda giapponese, fornirà dunque l’ultimo motore per la stagione 2022, rispettando i limiti imposti dal regolamento della F1. Ovviamente, la power unit che il team austriaco utilizzerà ...

MoliPietro : Red Bull: motori Honda fino al 2024, preoccupa la clausola di Verstappen - Motorsport_IT : #F1 | @redbullracing : pronta a trasformarsi in Costruttore di motori???? - quaranta_vito : RT @FUnoAT: #F1 #FUnoAT Red Bull apre le ali: produrrà i propri motori dal 2025 - davidebertozzi : Il primo post del progetto 'Enea Bastianini + Red Bull' ?? - FUnoAT : #F1 #FUnoAT Red Bull apre le ali: produrrà i propri motori dal 2025 -

Questa settimana si è aperta non solo con la presentazione della McLaren MCL35, ma anche con l'ufficializzazione dell'acquisto da parte delladella tecnologia Honda per quanto concerne le power unit, un acquisizione di proprietà intellettuali che verrà concretizzata nella realizzazione di propulsori pere Alpha Tauri nella ...Lunedì è nata laPowertrains Limited , una nuova divisione nel campus tecnologico di Milton Keynes che permetterà al team guidato da Christian Horner di essere indipendente a livello di motori. La, ...Red Bull e Honda resteranno insieme fino al 2024. Decisione maturata grazie al congelamento dei motori fino alla stagione 2025.Le macchine sono andate vendute in poche ore da un dealer specializzato in Inghilterra, alcune erano state personalizzato con il logo del quattro volte campione del mondo ...