Recovery, Gentiloni: “Necessario impegno straordinario per rafforzare Piano” (Di mercoledì 17 febbraio 2021) (Teleborsa) – “L’Italia è tra i 20 paesi che hanno inviato la bozza del Recovery Plan. Un ritardo nuocerebbe certamente ma al momento non siamo gli ultimi della fila, siamo perfettamente in grado di rispettare i tempi di consegna formale entro la fine di aprile. Nelle prossime settimane ci vuole, però, un impegno straordinario perché abbiamo perso parecchio tempo con l’ultima crisi”. Intervistato da Bruno Vespa nel corso della registrazione di Porta a Porta, il commissario europeo all’Economia Paolo Gentiloni si mostra ottimista. “Sono certo – ha affermato Gentiloni – che il governo darà un impulso per migliorare e rafforzare questo Piano”. Parlando delle misure necessarie per superare la crisi il commissario Ue si è detto certo che “rimarrà da parte di Commissione e ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 17 febbraio 2021) (Teleborsa) – “L’Italia è tra i 20 paesi che hanno inviato la bozza delPlan. Un ritardo nuocerebbe certamente ma al momento non siamo gli ultimi della fila, siamo perfettamente in grado di rispettare i tempi di consegna formale entro la fine di aprile. Nelle prossime settimane ci vuole, però, unperché abbiamo perso parecchio tempo con l’ultima crisi”. Intervistato da Bruno Vespa nel corso della registrazione di Porta a Porta, il commissario europeo all’Economia Paolosi mostra ottimista. “Sono certo – ha affermato– che il governo darà un impulso per migliorare equesto”. Parlando delle misure necessarie per superare la crisi il commissario Ue si è detto certo che “rimarrà da parte di Commissione e ...

