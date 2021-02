Recovery fund, nel discorso di Draghi l’ipotesi di non chiedere tutti i prestiti. Governance del piano al Tesoro, altri ministri collaboreranno (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Qualche conferma e due notizie. Mario Draghi, nel discorso al Senato per la fiducia, ha innanzitutto confermato che il nuovo governo non partirà ovviamente da zero nella scrittura del Recovery plan atteso dalla Ue (giovedì il regolamento europeo sarà in Gazzetta ufficiale e da venerdì si potranno ufficialmente inviare i piani nazionali). Poi, tra le righe e senza enfatizzarlo troppo, ha fatto due annunci: il nuovo governo potrebbe decidere di non chiedere tutti i 127 miliardi di prestiti disponibili per il nostro Paese a valere sul fondo europeo per la ripresa ma privilegiare almeno all’inizio gli oltre 80 miliardi di finanziamenti a fondo perduto. E la partita della Governance è finalmente chiusa: a gestirla sarà il ministero dell’Economia, “con la strettissima ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Qualche conferma e due notizie. Mario, nelal Senato per la fiducia, ha innanzitutto confermato che il nuovo governo non partirà ovviamente da zero nella scrittura delplan atteso dalla Ue (giovedì il regolamento europeo sarà in Gazzetta ufficiale e da venerdì si potranno ufficialmente inviare i piani nazionali). Poi, tra le righe e senza enfatizzarlo troppo, ha fatto due annunci: il nuovo governo potrebbe decidere di noni 127 miliardi didisponibili per il nostro Paese a valere sul fondo europeo per la ripresa ma privilegiare almeno all’inizio gli oltre 80 miliardi di finanziamenti a fondo perduto. E la partita dellaè finalmente chiusa: a gestirla sarà il ministero dell’Economia, “con la strettissima ...

