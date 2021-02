Record di reazioni allergiche per il vaccino Pfizer in Italia – attenti alla lettura dei dati (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Record di reazioni allergiche per il vaccino Pfizer in Italia, recitano svariate condivisioni del dato Ema. Dato che, messo così e presentato come “Record di reazioni allergiche per il vaccino Pfizer in Italia”, effettivamente raggiunge l’obiettivo e suscita timori e paure infondati e scarsamente con una corretta informazione che non indulga pericolosamente sul sensazionalismo. In realtà la risposta è semplice Al 17 Febbraio, 1.878.586 persone hanno ricevuto la prima dose di vaccino. Il che significa che 54.828 casi di effetti collaterali registrati sono letteralmente una goccia nel mare. Anche contando che il sistema di segnalazione raccoglie le ... Leggi su bufale (Di mercoledì 17 febbraio 2021)diper ilin, recitano svariate condivisioni del dato Ema. Dato che, messo così e presentato come “diper ilin”, effettivamente raggiunge l’obiettivo e suscita timori e paure infone scarsamente con una corretta informazione che non indulga pericolosamente sul sensazionalismo. In realtà la risposta è semplice Al 17 Febbraio, 1.878.586 persone hanno ricevuto la prima dose di. Il che significa che 54.828 casi di effetti collaterali registrati sono letteralmente una goccia nel mare. Anche contando che il sistema di segnalazione raccoglie le ...

