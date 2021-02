Real Sociedad-Manchester United Europa league | giovedì ore 18 | 55 | formazioni | quote | pronostici La gara di andata si disputa in Italia

Leggi su infobetting

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Non si può dire che senza pubblico e con sedi spostate per l’emergenza sanitaria e per la paura della variante inglese del COVID, la competizione resti la stessa: le autorità hanno sicuramente le loro ragioni per le decisioni prese ma il senso della competizione non è più lo stesso. La, quindi, giocherà all’Allianz InfoBetting: Scommesse Sportive e