Re Artù, Zack Snyder vorrebbe realizzare un nuovo adattamento cinematografico (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Un nuovo film su Re Artù e il ciclo arturiano potrebbe essere il prossimo progetto cinematografico di Zack Snyder? Sentiamo che ha da dire il regista. Zack Snyder starebbe pensando a un nuovo progetto da portare sul grande schermo, e anche qui l'epicità sarebbe all'ordine del giorno. Di che si tratta? Di un retelling del ciclo arturiano. Lunga vita a Re Artù, che potrebbe tornare nuovamente al cinema per mano del regista di Man of Steel e Batman v. Superman. Durante il press tour per Zack Snyder's Justice League - la versione del film che verrà resa disponibile su HBO Max dal 18 marzo -, il regista avrebbe accennato a quella che potrebbe presto diventare la prossima produzione a cui si dedicherà. Come ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Unfilm su Ree il ciclo arturiano potrebbe essere il prossimo progettodi? Sentiamo che ha da dire il regista.starebbe pensando a unprogetto da portare sul grande schermo, e anche qui l'epicità sarebbe all'ordine del giorno. Di che si tratta? Di un retelling del ciclo arturiano. Lunga vita a Re, che potrebbe tornare nuovamente al cinema per mano del regista di Man of Steel e Batman v. Superman. Durante il press tour per's Justice League - la versione del film che verrà resa disponibile su HBO Max dal 18 marzo -, il regista avrebbe accennato a quella che potrebbe presto diventare la prossima produzione a cui si dedicherà. Come ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? Re Artù, Zack Snyder vorrebbe realizzare un nuovo adattamento cinematografico - sfiorata82 : RT @comingsoonit: #ZackSnyder pensa di allontanarsi per un po' dai supereroi e dagli zombi per andare a scomodare #ReArtù e i cavalieri del… - comingsoonit : #ZackSnyder pensa di allontanarsi per un po' dai supereroi e dagli zombi per andare a scomodare #ReArtù e i cavalie… - stanzedicinema : Zack Snyder lavora ad un film realistico su Re Artù - Gosazer : Una bella Camelot tutta cupa, la luce o è grigia o arancione, Artù che decapita qualcuno con Excalibur in slow moti… -

Ultime Notizie dalla rete : Artù Zack Re Artù, Zack Snyder vorrebbe realizzare un nuovo adattamento cinematografico Justice League, Zack Snyder tende un arco sul set Lunga vita a Re Artù , che potrebbe tornare nuovamente al cinema per mano del regista di Man of Steel e Batman v. Superman. Durante il press tour per ...

Zack Snyder: un film su Re Artù in vista Mentre ancora ci gustiamo il primo vero trailer di Zack Snyder's Justice League , veniamo a sapere che uno dei prossimi progetti del regista sarà una sua versione della leggenda di Re Artù . Il regista abbandona quindi i cinecomic (e gli zombi) per ...

Justice League,Snyder tende un arco sul set Lunga vita a Re, che potrebbe tornare nuovamente al cinema per mano del regista di Man of Steel e Batman v. Superman. Durante il press tour per ...Mentre ancora ci gustiamo il primo vero trailer diSnyder's Justice League , veniamo a sapere che uno dei prossimi progetti del regista sarà una sua versione della leggenda di Re. Il regista abbandona quindi i cinecomic (e gli zombi) per ...