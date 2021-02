Raffaele Cutolo | età | moglie | figli | storia de O’ professore

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Chi è? E’ stato un mafioso italiano, fondatore nonché capo della Nuova Camorra Organizzata. Aveva due fratelli, Pasquale e Rosetta, i quali pure hanno intrapreso una carriera criminale. Rosetta ha condiviso le sorti die la sua attività è stata fondamentale per le sorti della NCO.era soprannominato ‘OL'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

repubblica : ?? Camorra, e' morto il boss Raffaele Cutolo - HuffPostItalia : È morto il boss della camorra Raffaele Cutolo - Corriere : Camorra, morto Raffaele Cutolo - MarioDraghiPCM : @robertosaviano Qui in Parlamento sono buona parte addolorati per la morte del loro collega Raffaele Cutolo...… - Susannagr17 : Camorra: è morto il boss Raffaele Cutolo -

Ultime Notizie dalla rete : Raffaele Cutolo

Il boss della camorra,è morto oggi nel reparto sanitario del carcere di Parma., che fu fra i fondatori della Nuova camorra organizzata, aveva 79 anni. Le condizioni di salute del boss erano ...ll boss della camorra, dopo una lunga malattia, è morto nel reparto sanitario del carcere di Parma. Il fondatore nonché capo della Nuova Camorra Organizzata aveva 79 anni ed era il carcerato al 41bis più ...Milano, 17 feb. (Adnkronos) – Raffaele Cutolo “fu boss potente, più di un primo ministro. Un potere che lo tenne in carcere tutta la vita. I segreti, che si porta nella tomba,- non riuscirono a ricatt ...21:48:26 NAPOLI. l boss della camorra Raffaele Cutolo, dopo una lunga malattia, è morto nel reparto sanitario del carcere di Parma. Il fondatore nonché capo della Nuova Camorra Organizzata aveva 79 an ...