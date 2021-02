Raffaele Cutolo è morto | il boss sanguinario che non s' è mai pentito non ha potuto rivedere le moglie

repubblica : ?? Camorra, e' morto il boss Raffaele Cutolo - HuffPostItalia : È morto il boss della camorra Raffaele Cutolo - Corriere : Camorra, morto Raffaele Cutolo - phil_rouge : Ciao Don Raffaé, hai insegnato ai genovesi a cantare napoletano. - TuttoQuaNews : RT @Corriere: Camorra, morto Raffaele Cutolo -

Ultime Notizie dalla rete : Raffaele Cutolo

Era ricoverato da sei mesi nel reparto sanitario detentivo del carcere di Parma e alle 20.21 di oggi è morto, boss e fondatore della Nuova Camorra Organizzata. Aveva 79 anni ed era malato da tempo. Le sue condizioni si sono aggravate a causa di una setticemia del cavo orale conseguenza dei ...E lo stesso destino si aspettavano boss comee Nitto Santapaola. Non torneranno in libertà. E chi era già fuori riandrà in cella. Per Zagaria il giudice di sorveglianza deciderà il 22.LA MORTE DEL BOSS Morto Raffaele Cutolo, il sindaco di Ottaviano: «Gettò. LA MORTE DEL BOSS Morto Cutolo, l'ultima “verità” del boss della. LA MORTE DEL BOSS Camorra, morto Raffaele Cutolo. Morto Raff ...E' morto con i suoi segreti Raffaele Cutolo, il boss fondatore della Nuova Camorra Organizzata e protagonista di una delle trame più controverse della storia d'Italia, il caso Cirillo. Cutolo, è morto ...