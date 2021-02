Rafael Toloi ha ottenuto la cittadinanza italiana. Adesso è convocabile da Mancini (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Come riferito da La Gazzetta dello Sport, il difensore dell’Atalanta, Rafael Toloi ha ricevuto l’okay per l’ottenimento della cittadinanza italiana da parte della FIFA. La richiesta era stata inoltrata dalla FIGC. Adesso quindi Toloi potrà, eventualmente, essere convocato dal Commissario Tecnico della Nazionale Roberto Mancini per i prossimi impegni dell’Italia. Foto: Atalanta Twitter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Come riferito da La Gazzetta dello Sport, il difensore dell’Atalanta,ha ricevuto l’okay per l’ottenimento dellada parte della FIFA. La richiesta era stata inoltrata dalla FIGC.quindipotrà, eventualmente, essere convocato dal Commissario Tecnico della Nazionale Robertoper i prossimi impegni dell’Italia. Foto: Atalanta Twitter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

