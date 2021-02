Rafael Toloi è italiano, il difensore può essere convocato da Roberto Mancini (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Rafael Toloi è italiano. Il difensore ha ricevuto l’ok della Fifa ed ora può essere convocato da Roberto Mancini. BERGAMO – Rafael Toloi è italiano. Il difensore dell’Atalanta ha ricevuto l’ok della Fifa a vestire la maglia azzurra dopo la richiesta avanzata dalla Federcalcio. Una notizia molto importante sia per lui che per Roberto Mancini. La prima convocazione, se non ci saranno particolari sorprese, potrebbe avvenire già in vista delle prossime amichevoli. Un test sicuramente decisivo per Tolori che ora punta ad essere inserito nella lista per Euro 2021. Chi è Rafael Toloi Una carriera ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 17 febbraio 2021). Ilha ricevuto l’ok della Fifa ed ora puòda. BERGAMO –. Ildell’Atalanta ha ricevuto l’ok della Fifa a vestire la maglia azzurra dopo la richiesta avanzata dalla Federcalcio. Una notizia molto importante sia per lui che per. La prima convocazione, se non ci saranno particolari sorprese, potrebbe avvenire già in vista delle prossime amichevoli. Un test sicuramente decisivo per Tolori che ora punta adinserito nella lista per Euro 2021. Chi èUna carriera ...

