“Quello è il tuo posto!”. Aurora Ramazzotti, la nuova vita della figlia di Eros. Sono rimasti tutti sorpresi (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Per Aurora Ramazzotti non si tratta della prima esperienza in tv e c’è da dirlo, è proprio figlia d’arte! A Le Iene, il programma amatissimo dal pubblico in onda su Italia 1, esordisce con successo la new entry Aurora Ramazzotti. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha dato una piccola anticipazione della sua presenza nel programma solo qualche ora prima della messa in onda della puntata, pubblicando un post su Instagram. Con un breve video infatti ha mostrato un cambio d’abito d’effetto, indossando la famosa divisa nera de Le Iene. Poi sui social aveva scritto: “Che dite, questa divisa mi dona? Abbastanza da indossarla in tv stasera?”, ha scritto Aurora. ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Pernon si trattaprima esperienza in tv e c’è da dirlo, è propriod’arte! A Le Iene, il programma amatissimo dal pubblico in onda su Italia 1, esordisce con successo la new entry. Ladi Michelle Hunziker edha dato una piccola anticipazionesua presenza nel programma solo qualche ora primamessa in ondapuntata, pubblicando un post su Instagram. Con un breve video infatti ha mostrato un cambio d’abito d’effetto, indossando la famosa divisa nera de Le Iene. Poi sui social aveva scritto: “Che dite, questa divisa mi dona? Abbastanza da indossarla in tv stasera?”, ha scritto. ...

