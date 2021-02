Quando è iniziata l’epidemia di coronavirus in Cina? Nuovi dettagli dall’Oms (Di mercoledì 17 febbraio 2021) (foto: Stringer via Getty Images)Il viaggio della task force di esperti dell’Oms in Cina per indagare sulle origini del coronavirus Sars-Cov-2 e lo scoppio della pandemia non è stato del tutto un buco nell’acqua. Intervistato dalla Cnn, il capo della spedizione Peter Ben Embarek ha svelato ulteriori dettagli sull’indagine che lascerebbero intuire la possibilità che a dicembre 2019 l’epidemia di Covid-19 fosse molto più ampia di quanto riconosciuto ufficialmente e che il virus circolasse da diverso tempo. Un’epidemia molto più estesa Rientrato in Svizzera, Peter Ben Embarek riferisce che l’indagine, svolta con gli altri 16 colleghi dell’Oms insieme a 17 scienziati cinesi, ha permesso di accedere a diversi dati inediti. I casi accertati di Covid-19 a dicembre 2019 in Cina che sono stati sottoposti alla ... Leggi su wired (Di mercoledì 17 febbraio 2021) (foto: Stringer via Getty Images)Il viaggio della task force di esperti dell’Oms inper indagare sulle origini delSars-Cov-2 e lo scoppio della pandemia non è stato del tutto un buco nell’acqua. Intervistato dalla Cnn, il capo della spedizione Peter Ben Embarek ha svelato ulteriorisull’indagine che lascerebbero intuire la possibilità che a dicembre 2019di Covid-19 fosse molto più ampia di quanto riconosciuto ufficialmente e che il virus circolasse da diverso tempo. Un’epidemia molto più estesa Rientrato in Svizzera, Peter Ben Embarek riferisce che l’indagine, svolta con gli altri 16 colleghi dell’Oms insieme a 17 scienziati cinesi, ha permesso di accedere a diversi dati inediti. I casi accertati di Covid-19 a dicembre 2019 inche sono stati sottoposti alla ...

