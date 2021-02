Quali regioni possono diventare zona arancione (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Dalle 18 di oggi 17 febbraio e fino al 24 in Lombardia quattro comuni sono stati dichiarati zona rossa. Si tratta di Bollate, Viggiù, Mede e Castrezzato. L’ordinanza che prevede misure più restrittive è stata firmata ieri pomeriggio dal presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana ed è un provvedimento preso per arginare i focolai di contagio dovuti alla variante inglese del virus. Con l’ordinanza si dispone che le attività scolastiche e didattiche di tutte le classi delle scuole primarie e secondarie in questi Comuni si svolgano esclusivamente con modalità a distanza. Tale sospensione riguarda anche asili nidi e scuole materne. Intanto venerdì, spiega il Corriere, diverse regioni potrebbero passare in zona arancione. Ecco Quali: Il monitoraggio di venerdì prossimo servirà da bussola per le nuove ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Dalle 18 di oggi 17 febbraio e fino al 24 in Lombardia quattro comuni sono stati dichiaratirossa. Si tratta di Bollate, Viggiù, Mede e Castrezzato. L’ordinanza che prevede misure più restrittive è stata firmata ieri pomeriggio dal presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana ed è un provvedimento preso per arginare i focolai di contagio dovuti alla variante inglese del virus. Con l’ordinanza si dispone che le attività scolastiche e didattiche di tutte le classi delle scuole primarie e secondarie in questi Comuni si svolgano esclusivamente con modalità a distanza. Tale sospensione riguarda anche asili nidi e scuole materne. Intanto venerdì, spiega il Corriere, diversepotrebbero passare in. Ecco: Il monitoraggio di venerdì prossimo servirà da bussola per le nuove ...

fanpage : In arrivo un nuovo cambio di colore nel fine settimane. Le Regioni che rischiano la chiusura. - infoitinterno : Quali Regioni potrebbero cambiare colore da lunedì 22 febbraio - m_energia : Quali Regioni rischiano di chiudere al prossimo monitoraggio - occhio_notizie : La Campania resta in zona gialla almeno per questa settimana - ladyrosmarino : RT @fanpage: In arrivo un nuovo cambio di colore nel fine settimane. Le Regioni che rischiano la chiusura. -