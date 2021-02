Psg, Pochettino esalta i suoi: “Mbappé tra i migliori al mondo e Verratti…” (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Un ottavo di finale di Champions League senza storia quello andato in scena al Camp Nou tra Barcellona e Paris Saint-Germain. Netto il successo dei parigini che si sono imposti 4-1 sui rivali. Dopo l'iniziale vantaggio di Messi, ecco il talento di Kylian Mbappé farsi largo e contribuire con una tripletta che si aggiunge alla rete di Moise Kean.Al termine della gara, Mauricio Pochettino, manager dei francesi, non ha potuto fare a meno di sottolineare la forza dei suoi ed in modo particolare del giovane attaccante transalpino e del centrocampista Verratti autore di una grande gara condita anche da un assist favoloso.Pochettino esalta Mbappé e Verratticaption id="attachment 1095263" align="alignnone" width="690" Pochettino Mbappé (getty ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Un ottavo di finale di Champions League senza storia quello andato in scena al Camp Nou tra Barcellona e Paris Saint-Germain. Netto il successo dei parigini che si sono imposti 4-1 sui rivali. Dopo l'iniziale vantaggio di Messi, ecco il talento di Kylianfarsi largo e contribuire con una tripletta che si aggiunge alla rete di Moise Kean.Al termine della gara, Mauricio, manager dei francesi, non ha potuto fare a meno di sottolineare la forza deied in modo particolare del giovane attaccante transalpino e del centrocampista Verratti autore di una grande gara condita anche da un assist favoloso.e Verratticaption id="attachment 1095263" align="alignnone" width="690"(getty ...

PSG_English : Mauricio Pochettino ???? #UCL | #FCBPSG - lardellav : RT @sgavdio: Chissà perché il PSG ha scelto Pochettino e non Allegri. Misteri del calcio. - MRambo29 : RT @MClapton62: Il #PSG fa lasciare la #BARCA ai catalani per farli montare sulla zattera. Un 4-1 che non lascia commenti - ItaSportPress : Psg, Pochettino esalta i suoi: 'Mbappé tra i migliori al mondo e Verratti...' - - FPL_Ross : Tottenham supporters celebrate Mauricio Pochettino as PSG beat Barcelona -