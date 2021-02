PSG, Neymar rinnova fino al 2026: il brasiliano firma un quadriennale e aspetta Messi. La situazione (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Barcellona-PSG, il giorno dopo è ancora duello.La debacle che ha colpito la compagine blaugrana nella prima serata degli ottavi di finale della Champions League, ha probabilmente lasciato un segno indelebile nella testa e negli occhi degli appassionati catalani. L'ennesima mazzata di un ciclo che - specialmente dopo il parziale maturato contro i parigini - sembra essere più che mai concluso. La prestazione super di Kylian Mbappè non ha lasciato spazio ad alcuna replica, nemmeno da parte di Lionel Messi. Un vero e proprio passaggio di consegne che ha visto il numero 10 argentino, dominatore dell'ultimo decennio calcistico, passare il testimone al 7 francese con più gol in Europa (24) che anni sulla carta d’identità (22). Il divario tecnico e tattico tra le due compagini è stato davvero considerevole, nonostante mancasse all'appello uno dei protagonisti più attesi di ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Barcellona-PSG, il giorno dopo è ancora duello.La debacle che ha colpito la compagine blaugrana nella prima serata degli ottavi di finale della Champions League, ha probabilmente lasciato un segno indelebile nella testa e negli occhi degli appassionati catalani. L'ennesima mazzata di un ciclo che - specialmente dopo il parziale maturato contro i parigini - sembra essere più che mai concluso. La prestazione super di Kylian Mbappè non ha lasciato spazio ad alcuna replica, nemmeno da parte di Lionel. Un vero e proprio passaggio di consegne che ha visto il numero 10 argentino, dominatore dell'ultimo decennio calcistico, passare il testimone al 7 francese con più gol in Europa (24) che anni sulla carta d’identità (22). Il divario tecnico e tattico tra le due compagini è stato davvero considerevole, nonostante mancasse all'appello uno dei protagonisti più attesi di ...

