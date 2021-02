Proteggere i lavoratori non i posti di lavoro. La visione schumpeteriana di Draghi (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Il nuovo governo guidato da Mario Draghi proteggerà i lavoratori e non i posti di lavoro. Si può riassumere così, in uno slogan, la nuova politica economica per imprese e dipendenti che si appresta a varare il premier, almeno stando al suo discorso programmatico. Cosa significa concretamente? I dettagli ancora non sono stati rivelati, ovviamente, ma l’indirizzo di massima è chiaro: il tempo dei sussidi a fondo perduto è finito, non si possono dare soldi a tutti ma bisogna individuare quelle attività che riusciranno a sopravvivere e quelle invece destinate a scomparire, e in quest’ultimo caso aiutare i lavoratori a riqualificarsi e trovare un altro impiego invece che stare attaccati a produzioni ormai fuori mercato, in vita solo grazie alla bombola d’ossigeno dei soldi pubblici. Una ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Il nuovo governo guidato da Marioproteggerà ie non idi. Si può riassumere così, in uno slogan, la nuova politica economica per imprese e dipendenti che si appresta a varare il premier, almeno stando al suo discorso programmatico. Cosa significa concretamente? I dettagli ancora non sono stati rivelati, ovviamente, ma l’indirizzo di massima è chiaro: il tempo dei sussidi a fondo perduto è finito, non si possono dare soldi a tutti ma bisogna individuare quelle attività che riusciranno a sopravvivere e quelle invece destinate a scomparire, e in quest’ultimo caso aiutare ia riqualificarsi e trovare un altro impiego invece che stare attaccati a produzioni ormai fuori mercato, in vita solo grazie alla bombola d’ossigeno dei soldi pubblici. Una ...

