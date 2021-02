Pronto l'ok fino ai 65 anni per AstraZeneca. Lombardia, oltre 300mila adesioni per over 80 (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Patricia Tagliaferri Atteso il parere finale di Aifa sul siero Oxford. Moderna, ritardi nelle consegne Dopo il primo giorno in affanno, con il portale dedicato alle prenotazioni dei vaccini per gli over 80 in tilt e le polemiche piovute sul Pirellone e sull'assessore al Welfare Letizia Moratti, in Lombardia la campagna di vaccinazioni è decollata senza ulteriori intoppi. Le stesse difficoltà che c'erano state in un primo momento anche nel Lazio, partito in anticipo, il primo febbraio, e ora in corsa con 54mila anziani già vaccinati e altri 260mila prenotati, per di più alla vigilia dell'immunizzazione del personale delle scuole dell'infanzia. Allo stesso modo la Lombardia si è subito rimessa in carreggiata e nel pomeriggio di ieri erano stati fissati più di 265mila appuntamenti. «Dalle nostre nonne e dai nostri nonni ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Patricia Tagliaferri Atteso il parere finale di Aifa sul siero Oxford. Moderna, ritardi nelle consegne Dopo il primo giorno in affanno, con il portale dedicato alle prenotazioni dei vaccini per gli80 in tilt e le polemiche piovute sul Pirellone e sull'assessore al Welfare Letizia Moratti, inla campagna di vaccinazioni è decollata senza ulteriori intoppi. Le stesse difficoltà che c'erano state in un primo momento anche nel Lazio, partito in anticipo, il primo febbraio, e ora in corsa con 54mila anziani già vaccinati e altri 260mila prenotati, per di più alla vigilia dell'immunizzazione del personale delle scuole dell'infanzia. Allo stesso modo lasi è subito rimessa in carreggiata e nel pomeriggio di ieri erano stati fissati più di 265mila appuntamenti. «Dalle nostre nonne e dai nostri nonni ...

