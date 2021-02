Pronto a Roma il primo hub della Difesa per la vaccinazione di massa. E’ stata allestito alla Cecchignola. Guerini: “A pieno regime somministrerà circa 2.500 dosi al giorno” (Di mercoledì 17 febbraio 2021) E’ tutto Pronto a Roma, nella cittadella militare della Cecchignola, per rendere operativo il primo hub della Difesa per la somministrazione di massa dei vaccini anti-Covid. Dalle prossime settimane il Centro, gestito dalla sanità militare, potrà ospitare tutti i cittadini che saranno prenotati per le vaccinazioni. Per il momento, sarà utilizzato per le vaccinazioni dei militari e del personale della Difesa. A questo primo Centro, su disposizione del ministro Lorenzo Guerini, ne seguiranno altri in tutta Italia sulla base delle richieste delle Aziende sanitarie locali. “Domani mi recherò a visitare il nuovo centro vaccinale alla ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 17 febbraio 2021) E’ tutto, nella cittamilitare, per rendere operativo ilhubper la somministrazione didei vaccini anti-Covid. Dalle prossime settimane il Centro, gestito dsanità militare, potrà ospitare tutti i cittadini che saranno prenotati per le vaccinazioni. Per il momento, sarà utilizzato per le vaccinazioni dei militari e del personale. A questoCentro, su disposizione del ministro Lorenzo, ne seguiranno altri in tutta Italia sulla base delle richieste delle Aziende sanitarie locali. “Domani mi recherò a visitare il nuovo centro vaccinale...

