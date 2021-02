(Di mercoledì 17 febbraio 2021) “Siamole nostre alleanza”, a partire dalla. Si presenterà, oggi pomeriggio,ai colleghi dell’Alleanza, con le parole di rassicurazione messe nero su bianco nell’editoriale affidato al Washington Post, in vista di una ministeriale che si preannuncia densa di temi, dal processo di riflessione #2030 fino all’Afghanistan. Il nuovo capo del Pentagono ha già avviato l’opera di “tranquillizzazione” per alleati e partner, che verranno “costantemente consultati” su ogni decisione relativa a ritiri o ridispiegamenti. I toni rispetto all’amministrazione Donald Trump sono senza dubbio cambiati, ma tra le righe emerge la stessa richiesta ai Paese europei per un’assunzione maggiore di responsabilità, ...

zazoomblog : Pronti a rivitalizzare la Nato. Così Lloyd Austin si presenta all’Alleanza Atlantica - #Pronti #rivitalizzare… -

Ultime Notizie dalla rete : Pronti rivitalizzare

il Resto del Carlino

... che ha cercato dicon l'innesto di giovani talentuosi, sulla carta più che sul campo ... Non guerrieria fronteggiare i pericoli in battaglia, a difendere la pelle su ogni pallone ...... avrebbero sfruttato la semilibertà per tornare ad agire sul territorio ela Stidda ... Eranoa tutto gli stiddari, anche a uccidere un imprenditore. Le indagini hanno rilevato l'...Getta uno sguardo al passato, confrontandolo con il presente, Raffaele Sabbioni, ex amministratore di Sant’Elpidio a Mare e oggi presidente del centro sociale anziani ‘Angeli’. Sabbioni sferza gli att ...Sopralluogo del sindaco Parcaroli con il nuovo proprietario Cardinali. Pavimenti, illuminazione e facciata: via libera al restyling ...