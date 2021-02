Produzione olio extravergine oliva | Grecia supera Italia

IOlivicola : RT @AgriculturaIT: Olio d’oliva 2020. Spagna regina della produzione (1,6 milioni ton.), Italia scivola al terzo posto (250mila ton.) super… - RuvoLiveIt : Olio di oliva, Spagna al primo posto nella produzione. L'Italia superata dalla Grecia - Nebrodinotizie : Appello a @Palazzo_Chigi e al neo ministro delle Politiche Agricole @SPatuanelli è quello di mettere mano a un pian… - ascochita : RT @Ansa_TerraGusto: #ItaliaOlivicola fa sapere che l’#Italia chiuderà la campagna 2020/21 sotto le 250mila tonnellate di produzione di #ol… - AgriculturaIT : Olio d’oliva 2020. Spagna regina della produzione (1,6 milioni ton.), Italia scivola al terzo posto (250mila ton.)… -

Ultime Notizie dalla rete : Produzione olio

L'Italia perde il secondo gradino del podio dellamondiale diextravergine d'oliva . Dietro al colosso Spagna, capace di produrre 1,6 milioni di tonnellate, sale la Grecia che, secondo i dati forniti dalla Commissione Europea, ...... con l'obiettivo di arrivare a quote dipari al 40% entro il 2025 e 60% entro il 2030: ... Già attualmente l'azienda finlandese impiega materiali a base biologica come l'di canola e ...Lounge bar e ristorante verranno gestiti dagli chef emergenti Anthony Regina e Mattia Delpino. Casati: «Questi 25 anni di collaborazione con Erminio e la famiglia Alajmo sono stati splendidi e a loro ...Terzo gradino del podio per il nostro Paese, Italia Olivicola chiede al Ministro Patuanelli un piano strategico olivicolo nazionale per recuperare il gap produttivo ...